Roshen запустив онлайн-магазин і доставку продукції
Найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen, запустив онлайн-магазин і доставку продукції кур'єром у Києві та через "Нову пошту" по всій Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії
Наразі є три опції доставки - самовивезення (безкоштовно), кур'єром (доступно для Києва, вартість 59 грн), і через "Нову пошту" (доступно по Україні, вартість 59 грн).
Також можлива доставка через сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo з 10 магазинів Києва.
Мінімальна сума замовлення для доставки становить 300 грн.
Нагадуємо:
Найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen заявив про падіння продажів на 10% у натуральному вираженні з початку карантинних заходів через зниження купівельної спроможності.
Економічна правда
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