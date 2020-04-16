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Roshen запустив онлайн-магазин і доставку продукції 

Четвер, 16 квітня 2020, 09:36
 

Найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen, запустив онлайн-магазин і доставку продукції кур'єром у Києві та через "Нову пошту" по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Наразі є три опції доставки - самовивезення (безкоштовно), кур'єром (доступно для Києва, вартість 59 грн), і через "Нову пошту" (доступно по Україні, вартість 59 грн).

Також можлива доставка через сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo з 10 магазинів Києва.

Мінімальна сума замовлення для доставки становить 300 грн.

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Нагадуємо:

Найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen заявив про падіння продажів на 10% у натуральному вираженні з початку карантинних заходів через зниження купівельної спроможності.

Економічна правда

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