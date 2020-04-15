Apple представила новий бюджетний iPhone

Корпорація Apple представила iPhone SE другого покоління. Як і оригінальний iPhone SE, що вийшов у 2016 році, нова модель має процесор A13 Bionic від iPhone 11 у корпусі iPhone 8.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на компанію.

У нового SE екран діагоналлю 4,7 дюйма (як у iPhone 8), кнопка "Додому" з сенсором відбитка пальця Touch ID у нижній частині передньої панелі і скляна задня кришка. Корпус зроблений з алюмінію і захищений від вологи та пилу.

На презентації для журналістів, яка пройшла 15 квітня, Apple підкреслила, що новий SE слідує тими ж принципами, що і оригінальна модель: доступність, хороша продуктивність і невеликий розмір.

У iPhone SE тільки одна задня камера - на 12 мегапікселів, як основна в iPhone 11. При цьому телефон підтримує портретний режим як для задньої, так і для фронтальної камери, але працює він тільки при зйомці людей: за допомогою машинного навчання айфон визначає людину і розмиває фон.

Раніше портретний режим в селф-камері був тільки у моделей з підтримкою Face ID.

Основна камера iPhone SE також підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з'явилася в iPhone XS, і зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Як і iPhone 8, новий айфон підтримує бездротову зарядку. У ньому також з'явилася підтримка двох SIM-карт: фізичної та eSIM. iPhone SE буде доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольору (при цьому передня панель у всіх трьох версіях буде чорної).

У США передзамовлення на нову модель відкриється вже 17 квітня. У продаж телефон надійде 24-го.

Модель з 64 гігабайтами пам'яті буде коштувати в США - 399 доларів. Також будуть доступні версії з 128 і 256 гігабайтами. Кожному покупцеві нового айфона Apple дарує річну підписку на сервіс з фільмами і серіалами Apple TV +.