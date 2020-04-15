НБУ оприлюднив графік роботи банків на Великодні свята
Середа, 15 квітня 2020, 17:32
Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на Великодні свята відповідно до офіційних святкових та вихідних днів в України.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Зазначається, що неробочими днями будуть 18, 19 та 20 квітня.
"Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочі дні. Банки, як і вся країна, не працюватимуть 18, 19 та 20 квітня.
Адже цьогоріч банківська система працюватиме відповідно до загального графіку святкових та вихідних днів в Україні", - йдеться в повідомленні.
Економічна правда
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