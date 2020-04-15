Уряд запровадив дзеркальні заходи для країн, які раніше обмежили українських перевізників
Середа, 15 квітня 2020, 14:49
Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - пише Криклій.
Економічна правда
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