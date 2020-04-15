Уряд запровадив дзеркальні заходи для країн, які раніше обмежили українських перевізників

Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - пише Криклій.

Економічна правда