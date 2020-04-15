Всі розділи
Укр / Рус

Уряд запровадив дзеркальні заходи для країн, які раніше обмежили українських перевізників

Середа, 15 квітня 2020, 14:49
 

Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Україна підтримує вільний рух  вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - пише Криклій.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Криклій

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Криклія дезінформували про стан речей в "Укрзалізниці" — т.в.о. голови УЗ Марчек 13 квітня 2020, 20:53
Мінінфраструктури, попри карантин, завершить роботу по концесії портів "Ольвія" і "Херсон" 13 квітня 2020, 17:30
Українській авіації знадобиться 2 роки, щоб відновити трафік – міністр 7 квітня 2020, 18:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!