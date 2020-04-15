Франція готова профінансувати закупівлю локомотивів Alstom для УЗ

Франція готова профінансувати поставку локомотивів Alstom та виділити 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок та рухомого складу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

У випадку реалізації програми поставки французьких локомотивів в Україну, вітчизняні підприємства стануть частиною виробничого ланцюга Alstom.

"Вдячний владі Франції, яка розробила і висловила готовність фінансувати цей проєкт. За цей жест політичної та економічної підтримки", – сказав Шмигаль.

За його словами, одним із аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо.

Нагадаємо:

У вересні 2018 року УЗ підписала меморандум з Alstom про співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. "Укрзалізниця" планувала закупити 210 французьких локомотивів за умови, що вони будуть частково локалізовані в Україні (зібрані на українських заводах).

Економічна правда