YouControl відкрив доступ до європейських реєстрів: можна перевірити досьє іноземних компаній

Український сервіс для перевірки контрагентів YouControl інтегрував дані європейських реєстрів і відкрив до них доступ на своєму сайті і в чат-боті.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"YouControl оголосив про інтеграцію даних з офіційних реєстрів Великобританії та Європейського Союзу. Тепер в аналітичній системі можна ознайомитись з досьє не тільки українських, а й іноземних партнерів. Компанія також запустила чат-бот YouControlBot у Telegram, Messenger та Viber з подібними можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошук по британських компаніях дає можливість дізнатись про стан компанії (активна чи закрита), ПІБ засновника або директора, номер рахунку, вид діяльності. Можна шукати за назвою компанії та ПІБ керівника - як латиницею, так і кирилицею.

У компанії заявляють, що це допоможе перевіряти іноземних медичних постачальників та інші компанії.

"Наразі скористатись перевіркою іноземних партнерів можна безкоштовно. Але деякі дані європейські реєстри надають платно, тому для збору більш повної інформації пропонуються виписки вартістю від 5 до 50 євро. У них міститься більш детальна інформація про судові справи, фінансову звітність, торгові операції тощо", - додали в YouControl.

Економічна правда