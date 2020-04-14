У Мінсоці розповіли, хто з українців отримає 1000 гривень

Окремі категорії пенсіонерів та одержувачів державної соціальної допомоги отримають одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Постановою Кабінету Міністрів … передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення", - йдеться у повідомленні.

До таких категорій відносяться:

пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 тисяч гривень станом на 1 квітня 2020 року;

одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.