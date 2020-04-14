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В Україні майже 2 тисячі мільйонерів — податкова

Вівторок, 14 квітня 2020, 18:54
 

Доходи понад 1 мільйона гривень задекларували майже 1,8 тис. громадян.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Повідомляється, що найактивніше доходи понад 1 млн грн декларували мешканці:

▪️м. Києва - 702 особи

▪️Харківської обл - 143 особи

▪️Дніпропетровської обл - 129 осіб

▪️Київської обл - 103 особи.

Таким громадянам з отриманих доходів визначено податкові зобов’язання до сплати в бюджет - 234,4 млн грн

Найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів.

Економічна правда

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