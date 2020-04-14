В Україні майже 2 тисячі мільйонерів — податкова
Вівторок, 14 квітня 2020, 18:54
Доходи понад 1 мільйона гривень задекларували майже 1,8 тис. громадян.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Повідомляється, що найактивніше доходи понад 1 млн грн декларували мешканці:
▪️м. Києва - 702 особи
▪️Харківської обл - 143 особи
▪️Дніпропетровської обл - 129 осіб
▪️Київської обл - 103 особи.
Таким громадянам з отриманих доходів визначено податкові зобов’язання до сплати в бюджет - 234,4 млн грн
Найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів.
Економічна правда
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