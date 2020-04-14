"МАУ" почала використовувати салони пасажирських літаків для вантажів

Авіакомпанія "МАУ" ухвалила рішення про виконання вантажних рейсів з розміщенням вантажів у салонах літаків і в багажному відділенні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.



"Такі рейси виконуються на своїх повітряних суднах Boeing 767 і Boeing 737. При цьому, в Boeing 737 можна сукупно перевезти до 20 тисяч кг ваги, а в Boeing 767 до 29 тисяч кг ваги", - йдеться у повідомленні.



"При вільному компонуванні, в Boeing 737 можна сукупно перевезти близько 70 куб. м, а в Boeing 767 - близько 160 куб.м вантажів. Наш підрозділ вантажних перевезень відкритий до співпраці",- додали в "МАУ".

Нагадаємо:

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів на всій мережі польотів до 24 квітня включно.

Економічна правда