Половина підприємств підтримують послаблення умов карантину – опитування ЕВА

50% опитаних компаній підтримують послаблення обмежувальних заходів в країні, 23% вважають, що варто залишити чинні обмеження у повному обсязі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

"Загалом, 50% опитаних вважають запроваджені заходи обґрунтованими, зважаючи на ситуацію, ще 36% вважають їх жорсткими, 7% - м’якими та ще 7% вважають, що їх можна було б посилити", - йдеться у повідомленні.

83% підприємств на сьогодні працюють дистанційно, 20% були змушені скоротити заробітну плату, 15% - відправили працівників у оплачувану відпустку, 4% - скоротили штат працівників.

"Водночас кожна четверта компанія шукає нові можливості для розвитку у даній ситуації, а ще 8% не відчули впливу", - йдеться у результатах дослідження.

"Ми бачимо, що бізнес швидко адаптується до нових реалій та робить все, аби підтримати своїх співробітників. Проте результати опитування демонструють, що в деяких компаніях вже закінчується "запас міцності", і тривалого карантину вони можуть просто не витримати.

Сподіваємося, що влада почує і підтримає бажання як бізнесу, так і індивідуальних працівників відновлювати роботу та запустить процес виходу з жорсткого карантину незабаром", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

59% опитаних компаній готові вже зараз відновлювати роботу з урахуванням усіх правил індивідуального захисту, при цьому 41% хотіли б працювати дистанційно, навіть якщо це передбачатиме зниження доходу.

"Топ-3 необхідних рішення в поточній ситуації, на думку бізнесменів, – це покращення системи діагностики вірусу, забезпечення країни тестами в достатній кількості; встановлення чітких правил карантину та контроль за їх виконанням; зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Також бізнес вважає доречним компенсацію частини заробітної плати працівникам підприємств, які були вимушені піти на карантин; відновлення регулярного руху громадського транспорту; скасування оподаткування депозитів як для фізичних, так і для юридичних осіб; відміну стану надзвичайної ситуації", - зазначає ЄБА.

70% опитаних компаній зазнали до 50% втрат від доходів, ще 18% заявляють про 50-75% втрат від доходів. Про збільшення доходів повідомляють 10%, ще 2% розглядають варіант закриття.

Опитування проводилось у період з 31 березня до 7 квітня 2020 року. У ньому взяли участь 122 учасники – представники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо:

18% компаній розглядають варіант закриття бізнесу, 77% - повідомляють про втрати до 75% від доходів, лише 4% можуть похвалитися збільшення прибутку компанії.

Економічна правда