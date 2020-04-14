20% українців вважають податки грабунком – опитування
Українці погано знаються на податках, але вважають їх надмірними і несправедливими.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення просвітницького проєкту "Ціна держави".
Зазначається, що серед опитаних українців немає одностайної згоди у питанні, що таке податки. 29,9% опитаних вважають податки внеском у спільну справу, така сама частка (29,2%) опитаних вважає податки певним "відкупом", який треба віддати державі, щоб мати право користуватися рештою зароблених грошей.
"20,2% опитаних вважають податки грабунком. Думку про існування "державних послуг" і податків, які є платою за ці послуги, поділяє 12,9% опитаних.
Можна зробити висновок, що більше громадян погано ставляться до податків, ототожнюючи їх з грабунком чи відкупом (20,2% і 29,2%), ніж добре, вбачаючи в них організацію державою суспільно важливих справ і надання послуг (29,9% і 12,9%)", - йдеться у повідомленні.
З яким із цих визначень слова "податки" Ви найбільш згодні?
|
Податки – це обов’язкова плата, яку слід віддати державі, щоб законно розпоряджатися рештою своїх доходів.
|
29,2
|
Податки – це внесок громадян у спільне фінансування програм необхідних для всього суспільства.
|
29,9
|
Податки – це плата за послуги, які громадяни отримують від держави.
|
12,9
|
Податки – це грабунок.
|
20,2
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
7,9
Водночас результати дослідження свідчать, що українці необізнані з напрямками витрати їхніх податків. Зокрема, 36,5% опитаних не змогли відповісти на питання, "на що витрачається найбільша частка сплачених вами податків".
Серед тих, хто відповів, найчастіше називали "оборону й утримання війська" (18%) та "виплату зовнішніх боргів країни" (16,4%).
"Насправді ж, за даними проєкту "Ціна держави", найбільшою статтею витрат зведеного бюджету є освіта (яку назвали лише 0,4% опитаних), а загалом найбільшим напрямком витрат податків є виплата пенсій (її зазначили лише 9,9%)", - йдеться у результатах дослідження.
На Вашу думку, на що витрачається найбільша частка сплачених Вами податків?
|
На оборону та утримання війська
|
18,0
|
На виплату зовнішніх боргів України
|
16,4
|
На виплату пенсій
|
9,9
|
На соціальні виплати (субсидії, допомога)
|
8,4
|
На охорону здоров’я
|
1,4
|
На освіту
|
0,4
|
На правоохоронні органи (поліція, СБУ, державна охорона)
|
9,1
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
36,5
При цьому, 15,5% опитаних відповіли, що не сплачують жодних податків. Серед тих, хто так вважає, значна частка пенсіонерів та безробітних.
"Вони справді не сплачують податок на доходи і єдиний соціальний внесок, але сплачують 20% ПДВ з більшості покупок, а також акцизні податки і мито з окремих покупок. Загалом же, за даними проєкту "Ціна держави", офіційно працевлаштований працівник віддає державі близько 50% свого доходу – лише 6,1% опитаних правильно відповіли на це питання", - йдеться у повідомленні.
На Вашу думку, яку частину доходів Ви віддаєте державі через податки (на заробітну плату, придбані товари і послуги)?
|
0% (не сплачую податки)
|
15,5
|
Близько 10%
|
9,5
|
Близько 25%
|
29,8
|
Близько 33%
|
11,7
|
Близько 50%
|
6,1
|
Близько 66%
|
1,1
|
Понад 70%
|
1,6
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
24,6
Водночас 51,8% опитаних вважає, що справедливий рівень оподаткування становить близько 10% доходу. Ще 17,4% готові віддавати близько 25% доходу на утримання держави, а 6,1% готові обходитися без допомоги держави. Лише 1% опитаних готовий платити податки на нинішньому рівні, віддаючи 50% доходів.
На Вашу думку, передачу державі якої частини доходів можна вважати справедливим рівнем оподаткування?
|
0%
|
6,1
|
Близько 10%
|
51,8
|
Близько 25%
|
17,4
|
Близько 33%
|
2,6
|
Близько 50%
|
1,0
|
Близько 66%
|
0,4
|
Понад 70%
|
0,2
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ
|
20,5
Опитування проводилося КМІС в форматі омнібусу. Польовий етап проходив 8-18 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна, стратифікована за регіонами та міським і сільським населенням, чотириступенева випадкова для дорослого населення 18+, що постійно проживає на території України, не проходить військову службу, не перебуває в медичних закладах і в’язницях.
Метод добору респондентів – модифікована маршрутна вибірка. У Луганській та Донецькій областях опитування здійснювалось лише на підконтрольних Україні територіях. У Криму опитування не проводилося. Об’єм вибірки склав 2038 респондентів у 110 населених пунктах, опитування здійснювалось методом інтерв’ю (F2F). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, і не менша за 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.
Економічна правда
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