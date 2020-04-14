20% українців вважають податки грабунком – опитування

Українці погано знаються на податках, але вважають їх надмірними і несправедливими.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення просвітницького проєкту "Ціна держави".

Зазначається, що серед опитаних українців немає одностайної згоди у питанні, що таке податки. 29,9% опитаних вважають податки внеском у спільну справу, така сама частка (29,2%) опитаних вважає податки певним "відкупом", який треба віддати державі, щоб мати право користуватися рештою зароблених грошей.

"20,2% опитаних вважають податки грабунком. Думку про існування "державних послуг" і податків, які є платою за ці послуги, поділяє 12,9% опитаних.

Можна зробити висновок, що більше громадян погано ставляться до податків, ототожнюючи їх з грабунком чи відкупом (20,2% і 29,2%), ніж добре, вбачаючи в них організацію державою суспільно важливих справ і надання послуг (29,9% і 12,9%)", - йдеться у повідомленні.

З яким із цих визначень слова "податки" Ви найбільш згодні?

Податки – це обов’язкова плата, яку слід віддати державі, щоб законно розпоряджатися рештою своїх доходів. 29,2 Податки – це внесок громадян у спільне фінансування програм необхідних для всього суспільства. 29,9 Податки – це плата за послуги, які громадяни отримують від держави. 12,9 Податки – це грабунок. 20,2 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 7,9

Водночас результати дослідження свідчать, що українці необізнані з напрямками витрати їхніх податків. Зокрема, 36,5% опитаних не змогли відповісти на питання, "на що витрачається найбільша частка сплачених вами податків".

Серед тих, хто відповів, найчастіше називали "оборону й утримання війська" (18%) та "виплату зовнішніх боргів країни" (16,4%).

"Насправді ж, за даними проєкту "Ціна держави", найбільшою статтею витрат зведеного бюджету є освіта (яку назвали лише 0,4% опитаних), а загалом найбільшим напрямком витрат податків є виплата пенсій (її зазначили лише 9,9%)", - йдеться у результатах дослідження.

На Вашу думку, на що витрачається найбільша частка сплачених Вами податків?

На оборону та утримання війська 18,0 На виплату зовнішніх боргів України 16,4 На виплату пенсій 9,9 На соціальні виплати (субсидії, допомога) 8,4 На охорону здоров’я 1,4 На освіту 0,4 На правоохоронні органи (поліція, СБУ, державна охорона) 9,1 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 36,5

При цьому, 15,5% опитаних відповіли, що не сплачують жодних податків. Серед тих, хто так вважає, значна частка пенсіонерів та безробітних.

"Вони справді не сплачують податок на доходи і єдиний соціальний внесок, але сплачують 20% ПДВ з більшості покупок, а також акцизні податки і мито з окремих покупок. Загалом же, за даними проєкту "Ціна держави", офіційно працевлаштований працівник віддає державі близько 50% свого доходу – лише 6,1% опитаних правильно відповіли на це питання", - йдеться у повідомленні.

На Вашу думку, яку частину доходів Ви віддаєте державі через податки (на заробітну плату, придбані товари і послуги)?

0% (не сплачую податки) 15,5 Близько 10% 9,5 Близько 25% 29,8 Близько 33% 11,7 Близько 50% 6,1 Близько 66% 1,1 Понад 70% 1,6 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 24,6

Водночас 51,8% опитаних вважає, що справедливий рівень оподаткування становить близько 10% доходу. Ще 17,4% готові віддавати близько 25% доходу на утримання держави, а 6,1% готові обходитися без допомоги держави. Лише 1% опитаних готовий платити податки на нинішньому рівні, віддаючи 50% доходів.

На Вашу думку, передачу державі якої частини доходів можна вважати справедливим рівнем оподаткування?

0% 6,1 Близько 10% 51,8 Близько 25% 17,4 Близько 33% 2,6 Близько 50% 1,0 Близько 66% 0,4 Понад 70% 0,2 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 20,5

Опитування проводилося КМІС в форматі омнібусу. Польовий етап проходив 8-18 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна, стратифікована за регіонами та міським і сільським населенням, чотириступенева випадкова для дорослого населення 18+, що постійно проживає на території України, не проходить військову службу, не перебуває в медичних закладах і в’язницях.

Метод добору респондентів – модифікована маршрутна вибірка. У Луганській та Донецькій областях опитування здійснювалось лише на підконтрольних Україні територіях. У Криму опитування не проводилося. Об’єм вибірки склав 2038 респондентів у 110 населених пунктах, опитування здійснювалось методом інтерв’ю (F2F). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, і не менша за 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Економічна правда