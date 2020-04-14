Шоумен Притула розповів, як після карантину зміниться ринок розваг

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Шоумен Сергій Притула заявив, що пожвавлення на ринку розваг розпочнеться з другої половини вересня, незалежно від того, як довго буде тривати карантин.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Це буде дуже цікавий посткарантинний період. Я думаю, що незалежно від того, як довго буде тривати карантин, все одно якесь пожвавлення на ринку розваг розпочнеться десь з другої половини вересня, скоріш за все.

Точнісінько так само, як я говорив про телевізійний ринок, на ринку концертів, театральних вистав і іншого розважального контенту гастролюючого буде величезна конкуренція", - зазначив Притула.

За його словами, трансформація шоу-бізнесу призведе до того, що, попри відновлення гастрольної діяльності і телевізійних зйомок, "дуже багато хто залишиться в онлайн сегменті і буде розвивати свої digital-ресурси".

"Ми зараз бачимо, що всі без винятку кинулися в інтернет. Хтось, як я, пішов в Youtube-блогерство, хтось дає онлайн-концерти на своїх сторінках в Instagram, хтось викладає свої відео у Facebook.

Таким чином, артисти дозволяють собі залишитися на виду, людський інтерес до них не втрачається, але це не зовсім приносить гроші. Це дозволяє акумулювати глядацьку увагу", - пояснив Притула.

"Буде важко. Однозначно, що ті, хто зараз перебувають у найскрутнішому становищі, не уникнуть спокуси демпінгувати у посткарантинний період. Цілком імовірно, що буде багато непроданих концертів, прибутки артистів впадуть", - визнав шоумен.

"Ринок артистів, ринок гастролерів, ринок шоу-бізнесу і те, що він зараз рухнув, – це дуже погано не так для самих артистів, як для супутніх бізнесів.

Тобто концерт артиста – це величезний конгломерат людей і структур, які задіяні у ньому. Починаючи від того, що сплачується оренда за зал, і потім ті гроші йдуть на зарплати працівникам, значить вони йдуть у бюджети, на Міністерство культури, чи йдуть у бюджет міста, якщо це комунальна власність, закінчуючи рекламістами та поліграфією, закінчуючи тим дядьком, який розвантажує техніку з буса. Тисячі людей задіяні в цій індустрії, і втрати по фінансах у ній величезні", - додав він.

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