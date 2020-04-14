Коментар пресслужби МХП щодо останніх подій на підприємствах холдингу

МХП - холдинг, який забезпечує роботою близько 30 тис українців у 14 областях присутності. МХП ставиться з високою довірою до кожного члена команди, а разом з цим - з високою вимогливістю та відповідальністю.





В МХП чесно ставляться до своїх співробітників, а також до всіх громадян України. Саме тому ми повідомляємо про два неприємні інциденти, які сталися протягом останніх днів за участі наших представників.



Перший. Так, 11 квітня співробітником одного з підприємств холдингу, який перебував за кермом, було здійснено зіткнення з велосипедистом. Інцидент стався у Тернопільській області неподалік с.Турівка. Велосипедист наразі у лікарні, загрози його життю немає.



Другий. Так само, 11 квітня поточного року, але вже у Києві, співробітником холдингу було здійснено вчинок, який розцінюється поліцією, як хуліганство з використанням зброї - постріл у вікно автомобіля. Подія викликала широкий резонанс у засобах масової інформації.



МХП наголошує, що всі громадяни України є рівними перед законом. Дякуємо правоохоронним органам за оперативну та професійну роботу. Підприємства холдингу відкриті до співпраці та нададуть всю необхідну інформацію.

Водночас, просимо утриматися від упередженої публічної оцінки даних подій, а також від "публічних вироків" до завершення слідства.