Кагор та освячені паски: Rozetka запустила безкоштовну доставку великодніх наборів 

Інтернет-маркетплейс Rozetka запустила безкоштовну доставку (без обмежень по сумі) великодніх наборів із вже освяченими пасками.

Про це повідомляється на сайті магазину.

Наразі для замовлення доступно 4 великодніх набори, які відрізняються за розміром, всі набори зібрані у плетені кошики. Ціна на них 300-500 гривень, доставка із пунктів видачі безкоштовна (для Укрпошти 20 грн), кур’єром - за стандартними цінами.

Наприклад, найдорожчий набор №2 складається з 6 позицій : сиров'ялена ковбаса, хрін, корнішони мариновані, сіль виварювальна, пасхальний кекс та червоне вино.

Також для замовлення доступні пасхальні кекси поза наборами.

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Економічна правда