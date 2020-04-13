Кагор та освячені паски: Rozetka запустила безкоштовну доставку великодніх наборів
Інтернет-маркетплейс Rozetka запустила безкоштовну доставку (без обмежень по сумі) великодніх наборів із вже освяченими пасками.
Про це повідомляється на сайті магазину.
Наразі для замовлення доступно 4 великодніх набори, які відрізняються за розміром, всі набори зібрані у плетені кошики. Ціна на них 300-500 гривень, доставка із пунктів видачі безкоштовна (для Укрпошти 20 грн), кур’єром - за стандартними цінами.
Наприклад, найдорожчий набор №2 складається з 6 позицій : сиров'ялена ковбаса, хрін, корнішони мариновані, сіль виварювальна, пасхальний кекс та червоне вино.
Також для замовлення доступні пасхальні кекси поза наборами.
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"Нова Пошта" розпочала співпрацю з міжнародною торговельною мережею "Ашан" в рамках розширення послуги доставки продуктів харчування.
Економічна правда
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