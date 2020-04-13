"Епіцентр" наростив онлайн-продажі медичних приладів у 17 разів, презервативів – у 5,5

За останній місяць серед онлайн-покупок у мережі торговельних центрів "Епіцентр" виріс попит на медичні товари, маски та презервативи.

Про це свідчить аналітика epicentrk.ua.

"Найбільшим попитом в epicentrk.ua за останній місяць користувалися медичні витратні матеріали одноразового використання. Продажі медичних масок, захисних рукавичок, респіраторів, бахіл, бинтів тощо виросли у 50 разів. На другому місці – медичні прилади (інгалятори, термометри, засоби кварцування тощо) – попит на них виріс у 17 разів", - йдеться у повідомленні.

На третьому місці - фарба та колоранти (продажі зросли у 7 та 13 разів відповідно).

На четвертому місці - презервативи: під час карантину їх продажі зросли у 5,5 разів.

"Дезінфектори та антисептики замикають п’ятірку товарів-лідерів. Динаміка їхніх продажів у epicentrk.ua збільшилася за березень учетверо", - додали в "Епіцентрі".

"Кількість замовлень в epicentrk.ua з 12 березня, початку карантину, збільшилася на 83% у порівнянні з попереднім місяцем. Це пов’язано як з самоізоляцією населення і збільшенням частки покупок через e-commerce в цілому, так і з обмеженістю в роботі стаціонарних магазинів "Епіцентр", - заявила директор департаменту діджитал-маркетингу "Епіцентр К" Андрій Труш.

Зазначається, що лідерами за кількістю замовлень в epicentrk.ua стали міста-мільйонники: Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро.

"Також на epicentrk.ua виросла кількість замовлень на оздоблювальні матеріали – у 3,2 рази зріс попит на шпалери, у 2,5 рази – на змішувачі, у 2,2 рази – на плитку та ламінат. А ще необхідність сидіти вдома збільшила вдвічі динаміку продажів побутової хімії та телевізорів і у 1,5 рази – продажі пральних машин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні компанія "Епіцентр К" заявила, що не закриватиме однойменні торгові центри на карантин (в тому числі - у Києві, Львові та Одесі, де було прийнято рішення про закриття всіх ТЦ), ритейлер прирівнює себе до аптек, АЗС, продуктових магазинів та точок продажу господарчих товарів.

При цьому, в "Епіцентрі" та у "Новій лінії", яка входить до ГК "Епіцентр", клієнти купляють не лише медичні товари.

Зазначимо, що у березні Кабмін у зв'язку із карантинними заходами заборонив працювати закладам торгівлі будівельними матералами.

9 квітня уряд дозволив працювати таким об’єктам: поштової та кур’єрської діяльності; будівельних робіт; зі збирання та заготівлі відходів; хімчистки.

Спочатку в цьому переліку також значилися заклади торгівлі будівельними матеріалами, але пізніше Кабмін вніс правки в документ і ця категорія об'єктів з нього зникла.

Економічна правда