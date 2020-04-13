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"Укрспирт" за тиждень поставив майже 1,5 мільйона літрів сировини для виробництва антисептиків

Понеділок, 13 квітня 2020, 18:18
 

ДП "Укрспирт" за тиждень поставило 1,4 млн літрів дезінфекційного засобу (сировини для антисептиків) українським виробникам.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми почали відвантаження 7 днів тому, і за цей проміжок часу поставили вже 1, 4 мільйона  літрів дезінфекційного засобу українським виробникам антисептиків.

Заводи "Укрспирту" працюють без вихідних. Підприємство виготовляє засоби міцністю 80% та 90%. У переважній більшості, виробники цікавляться міцнішим", - заявив  в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

За його словами, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% - 42,45 грн за літр.

"Ціна є сталою. Жодних підвищень цін не буде. Це - наша позиція", - підкреслив Блескун.

"У період з 4 по 12 квітня ДП "Укрспирт" відвантажив 1,4 мільйона літрів сировини для антисептиків таким компаніям як: ТОВ "СУНП" "2К", ТОВ "Адвент Інвест", ТОВ "Аква косметікс груп", ПП "Альянс краси", ТОВ "Астра-Косметік", ТОВ "БКХІМ", ТОВ "Він Стрім", ТОВ "Діфрано Юніон", ТОВ "ЗПВ""Дніпровський", ТОВ "Екоплант",  ТОВ "Лізоформ Медікал",  ТОВ "МДМ", ТОВ "Нарні-Трейд",  ТОВ "Укрнеохім",  ПП "Фармстандарт", ТОВ "ВП "Хімекспрес, ТОВ "НВП"Хімтрейд груп", ТОВ "Черкаський завод автохімії", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до змін до законодавства ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно. 

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3275, який, зокрема, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт".

Економічна правда

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Укрспирт спирт

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