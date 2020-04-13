ДАБІ дозволила компанії родичів Бродського будівництво на Хрещатику – планують звести ТРЦ

Державна архітектерно-будівельна інспекція 31 березня видала дозвіл ТОВ "Олімп- ЛТД" дозвіл на "реконструкцію з надбудовою кафе" на вул. Хрещатик, 23-Б у Києві - за цією адресою (навпроти КМДА) розміщується закинута будівля ресторану "Гімалаї".

Про це повідомляє видання "Хмарочос".

Зазначається, що власники ресторану ще з 2014 року планують знести павільйон та збудувати замість нього щонайменше 4 поверхи, "наповнених новою, торговельно-розважальною функцією".

"Попередній проєкт, розроблений компанією ABC-build, передбачав для нової будівлі "декілька варіантів фасадів, інтегрованих в існуючу забудову, оскільки вулиця Хрещатик є вулицею-пам’яткою", - йдеться у повідомленні.

"Нашою проектною групою було напрацьовано оптимальне архітектурне та інженерне рішення, яке не порушувало існуючу містобудівну ситуацію та задовольняло потреби замовника повністю", - заявляли архітектори.

Водночас із самого початку проти таких планів виступили жителі сусіднього будинку, який є частиною архітектурного ансамблю вулиці. За їхніми словами, під час першого спорудження цього павільону ресторатори захопили їхню прибудинкову терасу, а нове будівництво наглухо закриє їм вікна.

Підкреслюється, що замовником будівництва залишилася та ж сама фірма - ТОВ "Олімп-ЛТД", засновниками якої є дружина та син українського політика і бізнесмена Михайла Бродського.

При цьому, змінився проєктувальник об'єкту - ним стала компанія "Едельбург Архітектс", яку пов’язують з девелоперською компанією Edelburg Development.

"Останні два будівництва компанія вела як партнер або наступник компанії "Укрбуд", яка раніше належала екс-нардепу Максиму Микитасю", - додає видання.

Замовник будівництва у минулому році просив Мінрегіонбуд дозволити йому відхилитися від деяких будівельних норм, але принаймні двічі отримував відмову.