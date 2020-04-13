За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі

За останній місяць реєстрація нових фізичних осіб-підприємців зменшилась майже утричі - зараз щотижня реєструється близько 1,8 тисячі ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот.

"Реєстрація нових ФОП зменшилася майже в три рази. Якщо до карантину щотижня реєструвалося більше 5 тисяч нових підприємців, то зараз ця сума становить близько 1,8 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабмін розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму - таку допомогу пропонують надавати ФОПам, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Уряд дозволив фізичним особам-підприємцям під час карантину не вести книгу обліку доходів/витрат, якщо її ведення повинно було розпочатися після встановлення карантину.

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