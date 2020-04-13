Депутатам пропонують відмовитись від 38 статей видатків бюджету

У проєкті закону про зміни до держбюджету, який Рада розгляне 13 квітня, пропонується повністю відмовитись від фінансування 38 статей видатків бюджету.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

"В деяких випадках це означає поставити на паузу впровадження частини реформ у 2020 році", – наголошується в повідомленні.

Зокрема, у змінах до бюджету пропонують "обнулити" в поточному році видатки на:

⁃ Фонд енергоефективності

⁃ Важливі для МОН програми фінансування пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у вишах

⁃ Фонд розвитку закладів вищої освіти

⁃ Фонд розвитку інновацій

⁃ Агентство з управління державним боргом (яке мало запрацювати з вересня 2020 року)

⁃ Створення та функціонування Фонду національного багатства

⁃ Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів

⁃ Субвенцію Одеській області на реконструкцію "Аеропорта Ізмаїл"

Відмова від фінансування цих видатків зекономить бюджету 7,5 млрд грн, зазначається в повідомленні.

"Щоправда, частина із цих програм й без того не "працювали" – фінансування на них виділялося і в минулі роки, але реально так і не надавалося. Як, наприклад, у випадку із фінансуванням торгових представництв за кордоном", – наголошують експерти.

"Разом з тим, частина програм, наприклад, Міносвіти, є вкрай важливими для реформування країни і зупинка їх фінансування коштуватиме дорого", – додається в повідомленні.

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Економічн правда