Забрати в освіти – віддати суддям: депутати збільшують на 1 мільярд витрати на судову систему

Депутатам пропонують значно перерозподілити кошти між міністерствами і передбачити додатково 1,078 мільярда гривень на Державну судову адміністрацію.

Про це йдеться в статті ЕП "Новий "антикризовий" бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу".

Аналіз різних редакцій бюджету свідчить про те, що плани уряду фінансувати судову гілку влади сильно змінювались, наголошується в статті.

Так, у початковій редакції бюджету, який підготувало Міністерство фінансів, пропонувалось відмовитись від запланованого збільшення видатків на Державну судову адміністрацію. Після "доопрацювання" депутатами видатки вирішили збільшити на 1,078 млрд грн.

Загалом, передбачається, що найбільше коштів у перерозподіленому бюджеті заберуть у трьох: Міністерства розвитку громад (-6,8 млрд грн), Міністерства культури (-5 млрд грн), та Міносвіти (-4,95 млрд грн).

Найбільше коштів додатково отримає Міністерство фінансів (69,7 млрд грн), адже воно буде розпорядником Фонду боротьби з COVID-19. Власне, фінансування цього Фонду становитиме 64,7 млрд грн.

На 29,7 млрд грн зросте фінансування Пенсійного фонду. Це дозволить виконати план уряду щодо підвищення пенсій та єдиноразових пенсійних виплат.

Поряд з цим на допомогу медичній системі передбачається 15,5 млрд грн, які додатково отримає МОЗ. Тобто допомога пенсіонерам буде вдвічі більша, ніж допомога медичній системі.

Читайте детальніше у матеріалі: Новий "антикризовий" бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу

Економічеа правда