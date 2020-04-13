"Антикризовий" бюджет: збір податків у 2020 році зменшиться на 143 мільярди

В законопроєкті про перегляд бюджету надходження від податків зменшаться на 143 мільярди гривень.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

Загалом, згідно з фінальною версією змін, доходи державного бюджету зменшаться на 120 млрд грн, тобто на 11% (з 1095,6 до 975,8 млрд грн).

У свою чергу, надходження від податків зменшаться взагалі на 143 млрд грн.

Передбачається, що частину падіння компенсують за рахунок вилучення до бюджету ще більшої частки прибутку державних підприємств.

Якщо раніше планувалось, що держпідприємства перерахують в бюджет 41,3 млрд грн, зараз ця цифра збільшилась на 26,7 млрд грн – до 68 млрд грн.

Найбільше "впадуть" такі податкові надходження: щодо ПДВ з ввезених в Україну товарів (-45,7 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (-21,4 млрд грн), ПДФО (-18,5 млрд грн), податок на прибуток підприємств (-20,7 млрд грн), рентна плата за користування надрами на видобуток газу (-20,5 млрд грн).

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Економічна правда