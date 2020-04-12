Бюджетний комітет вимагає роз'яснень від Кабміну щодо 10 мільйонів для Албанії

Бюджетний комітет звернувся до Кабміну за роз'ясненням з приводу надання гуманітарної допомоги Албанії.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі член бюджетного комітету Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет з моєї ініціативи прийняв рішення про відправку запиту в Кабмін, щоб почути роз'яснення: чому? І на що були відправлені 10 млн гуманітарної допомоги Албанії", - заявив він.

Нагадаємо:

8 квітня Кабмін своїм розпорядженням виділив 10 млн грн для надання гуманітарної допомоги Албанії.

31 січня президент Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія у зв’язку із землетрусом.

Згідно з розпорядженням Кабміну, Міністерству закордонних справ доручено до 30 травня 2020 року переказати ці кошти та подати звіт про виконання розпорядження.