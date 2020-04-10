АМКУ застеріг "МХП" Косюка від надмірного експорту курятини

Антимонопольний комітет надав групі "МХП" Юрія Косюка обов'язкові для розгляду рекомендації не вчиняти дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації курятини на внутрішньому ринку України.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"У нинішній ситуації карантину більшість громадян України вимушені залишатися в ізоляції чи працювати дистанційно. Такі умови усувають можливості харчування в закладах громадського харчування, що призводить до перерозподілу каналів збуту харчових продуктів.