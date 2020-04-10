АМКУ застеріг "МХП" Косюка від надмірного експорту курятини
Антимонопольний комітет надав групі "МХП" Юрія Косюка обов'язкові для розгляду рекомендації не вчиняти дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації курятини на внутрішньому ринку України.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
"У нинішній ситуації карантину більшість громадян України вимушені залишатися в ізоляції чи працювати дистанційно. Такі умови усувають можливості харчування в закладах громадського харчування, що призводить до перерозподілу каналів збуту харчових продуктів.
Зміна звичного способу життя призводить до зміни раціону харчування та, як наслідок, збільшення попиту на окремі види товарів у точках роздрібного продажу", - йдеться у повідомленні.
В АМКУ зазначають, що в умовах пандемії можуть виникати проблеми постачання харчових продуктів, що особливо стосується країн, які залежні від імпорту.
"Такі обставини можуть стимулювати національних виробників, експорто-орієнтованих галузей, збільшити обсяги реалізації товару на зовнішні ринки задля отримання додаткових прибутків.
Наслідками таких дій може стати дефіцит окремих товарів на внутрішньому ринку України, підвищення цін для кінцевих споживачів та ризик забезпечення продовольчої безпеки держави", - підкреслили в Комітеті.
Зазначимо, що найбільшим імпортером птиці до ЄС є українська компанія "МХП", яка належить Юрію Косюку.
Економічна правда
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