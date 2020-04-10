"Укрпошта" закупила 500 нових авто для пересувних відділень

"Укрпошта" підписала договір з "Укрладою" та банком "ПУМБ" на купівлю 500 нових авто на умовах фінлізингу для пересувних відділень.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"В Україні понад 25 тис сіл та селищ міського типу, в яких проживає майже 10,6 млн людей і завдання держави – зробити так, щоб кожна бабуся чи дідусь, як би далеко вони не жили від міста, могли отримати пенсію, сплатити комунальні, купити ліки чи базовий набір продуктів.

Епідемія коронавірусу та обмеженість міжміського пересування тільки підняла на поверхню всі ці потреби. Тому рішення з пересувними відділеннями як ніколи вчасне", - написав міністр.

За його словами, "Укрпошта" отримала автівки Fiat Doblo Maxі з усім необхідним дообладнанням та трирічним технічним обслуговуванням з майже 20% знижкою на базову модель у порівнянні з роздрібною ціною.

Він зазначив, що тендер провели на майже 8,5 млн євро. Умови фінлізингу від банку "ПУМБ" - на 3 роки під 6% річних у євро.

"До кінця 2020 року Укрпошта запустить пересувні відділення у населених пунктах 5 областей України. До кінця літа перші 100 машин з’являться в Київській області", - додав Криклій.

Економічна правда