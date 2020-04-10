Jaguar Land Rover розробила 3D-друковані захисні візори для медперсоналу

Компанія Jaguar Land Rover для боротьби з пандемією коронавірусу розпочинає виробництво 3D-друкованих захисних візорів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Використовуючи експертизу автоматизованого проектування та дизайну, компанія виготовляє це обладнання для працівників Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS).

Для допомоги уряду Великобританії у протистоянні пандемії, Jaguar Land Rover трансформувала операційну діяльність і розпочала виготовлення необхідного захисного обладнання", - йдеться у повідомленні.

У співпраці з компанією Pro2Pro в Телфорді Jaguar Land Rover планує виробляти 5 тисяч візорів на тиждень для підрозділів NHS у Великій Британії.

"Jaguar Land Rover планує відкрити файли із дизайну візорів для розробників адитивних технологій та постачальників. Це допоможе розробити більше захисних візорів у наступні тижні.

Кожен візор призначений для багаторазового використання, він легко знімається та дезінфікується перед наступним використанням. Багаторазовий вжиток допоможе уникнути майбутнього дефіциту продукту", - зазначили у компанії.

Прозорий щиток виготовляється із застосуванням хімічно стійкого полікарбонату, який обробляється багатошліфувальною машиною.

"Використані найсучасніші процеси лазерного спікання, струменевий синтез та моделювання пошарового наплавлення. Команда визначила оптимальну довжину візора, аби верхня частина була зручною для вдягання і тривалого використання. Надійний еластичний ремінь від компанії з Ковентрі Beacon Trimmings міцно фіксує щиток, що є легкозамінним без ризику для здоров’я", - розповіли у Jaguar Land Rover.

Економічна правда