MasterCard і Visa можуть підвищити комісії на операції з платіжними картками — ЗМІ

Компанії MasterCard Inc. і Visa Inc. планують у 2020 році підвищити комісії на операції з платіжними картками, що особливо сильно може вдарити по малому бізнесу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зокрема, йдеться про міжбанківські комісії, які рітейлери відраховують банкам, коли їхні клієнти сплачують за покупки за допомогою карт. Розмір такої плати варіюється від 1 до 3%.

Як пише газета, поки неясно, чи вплине на плани MasterCard і Visa поширення коронавірусу, яке негативно позначилось на малому бізнесі.

За даними джерел видання, рішення про підвищення комісій ухвалили ще до поширення COVID-19 у США, тому компанії можуть його відкласти або зовсім відмовитися від таких планів, якщо ситуація в економіці погрішиться.

У Visa газеті відповіли, що "не приймали рішень щодо змін у майбутньому з урахуванням кардинально мінливих умов, в яких зараз працюють підприємства".

У MasterCard не стали безпосередньо коментувати можливі зміни, але підкреслили, що відтермінування введення нових зборів "дозволило нашим клієнтам і партнерам зосередити увагу на своїй основній діяльності, щоб пережити цей важкий час".