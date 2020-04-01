5 українських "Русланів" доставляють з Китаю до Європи медичні вантажі

Літаки Ан-124-100 повітряного флоту ДП "Антонов" виконують серію рейсів з перевезення вантажів, необхідних для боротьби з коронавірусом, з Китаю до країн Європи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У тому числі доставляються засоби індивідуального захисту: захисні маски, костюми, рукавички, окуляри, дезіфнікуючі засоби, медикаменти та реагенти для проведення лабораторних аналізів. Наразі у здійсненні цих операцій задіяні 5 "Русланів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх 4 діб вантажі були доставлені до Афін (Греція) - 80 тонн, Сарагоси (Іспанія) - 74 тонни, Порто (Португалія) - 83 тонни, Пардубіце (Чехія).

"Виробничі цехи ДП "Антонов" також долучилися до боротьби з поширенням СOVID-19.

Щоденно виробляється в середньому близько 300 шестишарових, багаторазових масок для забезпечення потреб підприємства, зокрема, для членів льотних та технічних екіпажів "Авіаліній Антонова". Відновлено 11 кисневих систем, встановлених в лікарні №5 м. Києва", - додали в ДП "Антонов".

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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

Другий літак із Китаю з партією протиепідемічних засобів приземлився у неділю в аеропорту "Бориспіль".

23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

Економічна правда