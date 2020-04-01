Прокуратура викрила імпортерів газу, які "недоплатили" митниці 57 мільйонів
Середа, 1 квітня 2020, 18:55
Керівникам двох приватних підприємств повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у розмірі 57,6 млн грн при імпорті газу в Україну у 2019-му році.
Про це повідомляє прес-служба Офіса Генпрокурора.
На майно підозрюваних осіб накладено арешт, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, тривають слідчі дії.
Економічна правда
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