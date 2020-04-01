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Більшість бізнесу готова повернутися в офіс замість зниження зарплати на віддаленій роботі - опитування 

Середа, 1 квітня 2020, 18:27
 

Більше ніж половина опитаних у рамках онлайн-зустрічі представників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) готові відновити роботу з офісу, якщо дистанційна робота спричинить за собою скорочення заробітної плати.

Про повідомляється у прес-релізі ЄБА.

Відповідно до проведеного в середу опитування, 42% респондентів виявили повну готовність повернутися в офіс, ще 35% - готові повернутися, хоча і мають побоювання.

При цьому 11% опитаних обрали відповідь "важко сказати", а 12% не готові повернутися в офіс.

В опитуванні взяли участь 215 представників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Економічна правда

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Економічна правда
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