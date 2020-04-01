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Уряд дозволив ФОПам не вести книгу обліку на карантині

Середа, 1 квітня 2020, 18:02
 

Уряд дозволив фізичним особам-підприємцям під час карантину не вести книгу обліку доходів/витрат, якщо її ведення повинно було розпочатися після встановлення карантину

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

"Один з обмежувальних заходів під час карантину – заборона роботи закладів торгівлі. Через неможливість придбання книги обліку доходів, Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити їх використання на період карантину.

Разом з цим, протягом 3 місяців з дня припинення карантину ФОП мають подати до контролюючих органів заповнену книгу, що включає доходи/витрати, здійснені протягом карантину", - йдеться у заяві.

Економічна правда

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Кабмін ФОП

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