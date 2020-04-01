Трейдинг як професія майбутнього, яке настало зараз

Фінансові аналітики передбачали кризу в 2018-19 роках. Прийшов рік 2020, і прийшла паніка на світових ринках. При чому з дещо несподіваного боку. На тлі карантину в багатьох країнах працюють лише стратегічні підприємства: сфера охорони здоров'я, фінанси, продуктові магазини.

Тільки за третій тиждень березня в США за допомогою з безробіття звернулися понад 3 млн громадян. І хоча величезні суми, які виділяють як Європейський Центральний Банк (5 трлн дол), так і ФРС (2 трлн дол) створюють видимість поліпшення, оцінити, до чого такі заходи приведуть в довгостроковій перспективі, поки складно.

Так чи інакше, криза тільки починається. Карантин може продовжитися на довгі тижні й місяці, а заощаджень у багатьох немає зовсім. Сидячи вдома, працівники різних галузей вже зараз задають собі і Google питання: "Як заробити гроші, не виходячи з дому?"

Схожим питанням колись задавався трейдер і керуючий активами в сфері криптовалют В'ячеслав Базилєв. Його експертність підтверджується 16 роками роботи на різних ринках (валютні пари, ф'ючерси, цінні папери) і мільйонними обсягами капіталу, яким він керує від імені інвесторів.

В'ячеслав Базилєв

На рахунку В'ячеслава ряд нагород від UAIB, Ukrainian Exchange (Кращий портфельний керуючий України 2009 року, Найприбутковіший трейдер за версією Dragon Capital, Кращий приватний інвестор 2011), сертифікат ICF.



Перехід з традиційних ринків на ринок цифровых грошей стався в 2017 році, і з тих пір трейдинг криптовалют - як для В'ячеслава, так і для тисяч інших трейдерів краща відповідь на питання про заробіток онлайн.

Криптовалюти відрізняються від інших фінансових інструментів двома моментами. Перший - торги йдуть 24/7. Другий - можливість інвестувати капітал будь-якого обсягу. Ранок після Нового Року, і ви хочете почати життя з чистого аркуша? Все, що потрібно - створити акаунт на біржі і провести транзакцію.

Навіть якщо у вас лише 50 або 200 доларів. Інформації про те, як це зробити, більш ніж достатньо (між іншим, з нагоди карантину на своєму YouTube каналі В'ячеслав відкрив доступ до відео платного курсу для початківців.

Полишати свою зону комфорту, звичайно, страшно. Незрозумілі номера гаманців, якийсь блокчейн ... Але колись так само в наше з вами життя прийшли мобільні телефони, інтернет, GooglePay.

Після кризи, яка колись закінчиться, багато звичних нам речі зміняться. Поки мільйони людей сидять в своїх будинках на карантині, виходить новина про те, що уряд США зобов'язує американських громадян до січня 2021 року завести електронні рахунки в банках.

Що це означає? Фіатні гроші поступово виходять з обороту, і все наше життя, в тому числі фінансові операції, з часом на 100% перейде в простір інтернету.

Чому на тлі цих процесів саме трейдинг криптовалют набирає популярність? Це, перш за все, комфорт. Комфорт фрілансу ... з можливостями інвестиційного банкінгу. Залежно від працьовитості і фокуса професію можна освоїти за кілька місяців. Гарантій успішності немає, але при належних зусиллях - потенціал віддачі необмежений.

Є, звісно, й свої ризики. Дуже важливе джерело, з якого ви отримуєте знання. Шукайте фахівців, які самостійно пройшли злети і падіння, подолали всі підводні камені, мають сильні навички антикризового управління.

Якщо у вас є інтерес до криптовалют, до вашого доступу - відкритий телеграм канал В.Базилева. Якщо ви приймете рішення усвідомлено і цілеспрямовано заглибитися в тему криптотрейдингу, ми бажаємо вам успіху.