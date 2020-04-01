Британський банк отримав рекордний штраф через Україну

Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє британський регулятор.

Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів був виписаний лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був "дочкою" Сбербанку і потрапив під санкції ЄС.

Це найбільший штраф, який британський регулятор коли-небудь накладав.

Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року по січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.

Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення більше 30 днів організаціям, що потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.

Варто зазначити, що у 2019 році російський Сбербанк продав свою "дочку" DenizBank через санкції.

Європейська правда