Українські провайдери фіксують зростання трафіку через карантин
В умовах карантину українці перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом, що викликало збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.
"За словами представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал ще не вичерпаний", - йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що в умовах карантину в країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.
За даними компанії Huawei, у період карантину найбільш уражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання в обсягах фіксованого трафіку. Зокрема, в Іспанії зафіксовано збільшення трафіку майже на 40%; в Італії – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх; у Німеччині – незначне зростання у 16%; у Британії – 20-30% приросту; у Китаї – 70% і більше.
При цьому спеціалісти відзначали зменшення швидкості у кінцевих абонентів зі зростанням попиту на Netflix, онлайн-ігри і YouTube в період карантину. Тому найбільші стрімінгові платформи знизили якість потокового відео, щоб уникнути погіршення пропускної здатності мереж та попередити неможливість їх використання на території ЄС під час карантину.
Економічна правда
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