Українці стали купувати менше валюти, ніж до карантину - Приватбанк

За другий тиждень карантину у порівнянні з початком епідемії кількість операцій купівлі валюти клієнтами банку в Приват24 знизилася на 40%.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Кількість операцій купівлі валюти в Приват24 становила в середньому 6,65 тис угод на добу по всіх валютах, що на 10% нижче показників січня-лютого 2020 року.

Обсяги продажу доларів та євро з 23 по 29 березня 2020 року в середньому становили близько 2,3 млн дол на добу (в еквіваленті).

В той же час, кількість клієнтів, що продають валюту онлайн з 23 по 29 березня 2020 року залишилася практично незмінною у порівнянні з докарантинним періодом і становила 12,3 тис. За другий карантинний тиждень щоденні обсяги купівлі банком у населення доларів та євро становили в еквіваленті 1,8 млн доларів.

Нагадуємо:

30 березня Нацбанк провів операцію з обміну на готівкового долару на безготівковий - банкам передали 180 млн доларів готівкою.

Економічна правда