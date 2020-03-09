Німеччина збільшить витрати для захисту економіки від спалаху коронавірусу

Уряд Німеччини виділить додаткові 12,4 млрд євро між 2021 та 2024 роками та зробить перші кроки для допомоги компаніям і працівникам, які постраждали від спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після більш ніж 7-годинних переговорів уряд послабив правила короткострокової компенсації за лікарняні. Ці зміни дозволять компаніям, які сильно постраждали від спалаху вірусу (зокрема, Deutsche Lufthansa AG), звертатися за допомогою для компенсації зарплат під час перерв у робочому процесі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі незрозуміло, чи матиме вірус тривалі наслідки, але запевнив, що ФРН готова "зробити все необхідне для стабілізації економіки та забезпечення робочих місць".

Серед заходів, які узгодив уряд, - розширення інвестицій у "цифрові товари" та більш сприятливий податковий режим для малих компаній.

"Нам потрібно дуже уважно відстежувати економічні наслідки. Ми не можемо дозволити цьому вірусу, настільки небезпечному для людей, також заразити світову економіку", - заявив міністр економіки Петер Альтмайєр.

Нагадаємо:

За даними науково-дослідного Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок понеділка кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Німеччині зросла за добу на 265 і сягнула 1112.

Німеччина – на третьому місці в Європі після Італії та Франції за кількістю підтверджених випадків заражень.