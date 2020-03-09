Uber платитиме компенсацію водіям, які заразилися коронавірусом

Сервіс Uber буде виплачувати протягом 14 днів компенсацію водіям, які заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, це зміна політики сервісів, які розглядають водіїв як незалежних працівників, які не мають права на пільги.

"Ми підтримуємо водіїв та працівників служби доставки, яким встановлено діагноз COVID-19, або яких відправили на карантин", - заявив віце-президент компанії Ендрю Макдональд.

"Водії отримуватимуть компенсацію протягом 14 днів. Це вже почалося на деяких ринках, і ми працюємо над впровадженням механізмів для цього у всьому світі", - додав він.

При цьому, у компанії не уточнили, скільки саме грошей отримають водії на лікарняному.

Нагадаємо, випадки коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано у всіх, крім однієї, країнах Євросоюзу.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає у Чорногорії та Туреччині.