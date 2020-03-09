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Італія збільшить витрати на "масову шокову терапію" через коронавірус

Понеділок, 9 березня 2020, 11:00
 

Італійський уряд збільшить витрати на "масову шокову терапію", щоб компенсувати економічні наслідки спалаху коронавірусу.

Про це в інтерв'ю газеті La Repubblica заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

За його словами, реформи зачеплять багато сфер життя країни.

"Щоб вийти з цієї надзвичайної ситуації, ми будемо використовувати всі людські та економічні ресурси", - підкреслив Конте.

За його словами, уряд вивчає різні ініціативи, нові економічні заходи будуть вжиті найближчим часом. При цьому він не розкрив деталей, що саме зроблять.

Нагадаємо:

Кількість людей, які померли від коронавірусу в Італії, епіцентрі спалаху вірусу в Європі, за день збільшилась на 133 особи і сягнула 366.

Кількість заражених в країні зросла на 1326 випадків за одну добу і склала 6387. З них 3557 людей – госпіталізовані, 650 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 2180 – в самоізоляції.

Вилікувались від вірусу 622 людини. Зі 133 випадків нових смертей найбільше, 113, зафіксовано в Ломбардії. Абсолютна більшість загиблих - люди похилого віку.

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Італія

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