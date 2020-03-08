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Ліван оголосив дефолт за євробондами

Неділя, 8 березня 2020, 14:00
 

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діяб оголосив про нездатність країни виплатити борги за євробондами.

Про це повідомляє Reuters

Євробонди - боргові цінні папери, розміщені на міжнародному фінансовому ринку, випущені компанією або державою з метою залучення позикових коштів на зовнішньому ринку капіталу. Номінал єврооблігації виражається у валюті, яка є іноземною для позичальника.

Виплата була запланована на понеділок, 9 березня, але уряд одноголосно проголосував за дефолт і готовий почати з кредиторами переговори про реструктуризацію боргу, пояснив прем'єр.

Нинішній уряд змушений розплачуватися за помилки попереднього, продовжив Діяб.  "Наша країна знаходиться на межі того, щоб стати першою в світі за рівнем боргу. За оцінками Світового банку, 40% ліванців можуть виявитися за межею бідності ", - сказав він.

У березні Ліван повинен був виплатити по євробондам 1,2 млрд дол, в квітні 700 млн , в червні - 600 млн дол.

Видання нагадує, що економічна ситуація в Лівані погіршується вже не перший місяць. Ще в жовтні президент Мішель Аун визнав, що країна страждає від фінансової блокади, санкцій і дефіциту валюти у банківському секторі. Тоді були припинені перекази на закордонні рахунки, обмежена видача доларів, підвищена комісія при переведенні в готівку валюти.

З початку року ліванський фунт почав дешевшати по відношенню до долара США, курс досягав 2500 фунтів / дол. Зараз долар коштує близько 1500 ліванських фунтів.

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