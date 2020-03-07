ВАКС призначив 630 тисяч застави фігуранту справи Одеського припортового заводу
Высший антикоррупционный суд обрав запобіжний захід у вигляді застави обсягом 630 тисяч гривень начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод".
Про це повідомляє прес служба САП на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що на фігуранта справи також покладено ряд процесуальних обов’язків.
"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ обрав запобіжний захід начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - другому підозрюваному у справі ОПЗ. Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 630 тис. грн застави", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
6 березня Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу в 1,51 мільйона гривень заступнику директора Одеського припортового заводу Степану Кімінчіджі, підозрюваного у розтраті 93,3 мільйона гривень.
5 березня детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам: довіреній особі екснардепа Олександра Грановського Ользі Ткаченко, яка виступила організатором схеми; заступникові директора АТ "Одеський припортовий завод"; начальникові відділу АТ "Одеський припортовий завод" та власникові компанії – учасниці корупційної схеми.
За версією слідства, у 2015 році підозрювані організували схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових, внаслідок чого було завдано збитків на 93,3 мільйона гривень.
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