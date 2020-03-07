Ціна золота перевищила семирічний максимум
Ціна золота досягла піку за сім років під час п'ятничних торгів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Значне зростання вартості сталося на тлі падіння прибутковості облігацій, а також побоювання щодо поширення коронавірусу.
Спотова ціна золота склала 1681,1 дол за унцію, що на 0,6% вище рівня закриття попередньої сесії. У певний момент торгів ціна золота підскочила на 1,1%, до 1690 дол за унцію - максимуму з січня 2013 року.
На спотовому ринку вартість платини становить 905,22 дол за унцію, але під час торгів ціна металу підскочила на 4,3%, максимально серпня. Ціна паладію становить 2579,8 дол за унцію.
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