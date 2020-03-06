У прокуратурі "загубили" майже 300 тисяч арештованих доларів

Суд зобов’язав повернути гроші формальним власникам, але виявилось що 272 тисячі доларів, які зберігались у прокуратурі є фальшивими.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Прокуратура Києва наприкінці 2017 року нібито викрила конвертаційний центр, який пов'язували з Вадимом Альперіним. У грудні того ж року суд зобов’язав повернути їх формальним власникам та коли вони прийшли забирати гроші, виявилося, що 272 тис дол є фальшивими. Згодом з’ясувалося, що гроші зберігалися у приміщенні прокуратури — просто в мішках.

Розслідування щодо діяльності конвертаційного центру – механізму для відмивання грошей – вела прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України. Одним із них був одесит Олег Себов, який, за даними правоохоронців, є довіреною особою Вадима Альперіна.

Арештовані гроші, як згодом встановив суд, протягом п’яти місяців зберігалися не на депозитному рахунку, як того вимагає процедура, а безпосередньо в приміщенні прокуратури. Коли ж власники на початку прийшли до державної установи за грошима, виявилося, що понад 272 тис дол з 800 тис є фальшивими. Підробки виявили під час процедури повернення коштів, а згодом це підтвердила офіційна експертиза.

Згодом троє власників цих коштів звернулися в суд і наприкінці 2019 року остаточно виграли справу. На їхню користь з держави стягнули понад дев’ять мільйонів гривень – у цю суму увійшли зниклі з прокуратури 272 тис дол за офіційним курсом, також — моральна компенсація.

Керівником групи, яка вела провадження щодо діяльності конвертаційного центру, був колишній слідчий прокуратури Києва Антон Дрозд. Він же зберігав арештовані кошти, а згодом намагався повернути фальшиві купюри власникам. Через історію з підробленими грошима йому на рік заборонили переводитися до прокуратури вищого рівня, а його колегам, у тому числі — безпосередньому керівникові — на пів року.

Нагадаємо:

Вищий аникорупційний суд призначив Вадиму Альперіну, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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