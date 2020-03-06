Шмигаль назвав три перших кроки для "порятунку" промисловості

На думку прем’єр-міністра Денис Шмигаля, три невідкладних кроки для поліпшення ситуації у промисловому сектору це - комунікація з промисловцями, лобізм на світових ринках та створення відповідних умов у податковій сфері.

Про це він заявив під час години питань парламенту до уряду.

Крок 1.

"Отримати відповіді від промисловців, підприємців, малого та середнього бізнесу, що для них треба - а це порядка 100 кроків, які необхідно зробити уряду та парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу

...Ми домовились, що ми не робимо реформ без тих для кого ми це робимо", - заявляє прем’єр.

Крок 2.

Работа на зовнішніх ринках, для того щоб розвинути експортний потенціал.

"Сьогодні Україна, чи не єдина країна у світі, яка не займається лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках - вони самі шукали для себе сбут", - наголошує очільник уряду.

Крок 3.

Створення відповідних умов з точки зору і податків і зайнятості для бізнесу.

"Це загальні фрази сьогодні, але третій крок витікає з першого - те що ми почуємо від промисловців та підприємців - так і будемо працювати, це буде невідкладно", - резюмує Шмигаль.



Нагадуємо:

Уряд новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля планує створити Міністерство агропромислового розвитку та окрему посаду, відповідальну за розвиток промисловості.

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Але попри це ввечері 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду. У списку було 15 прізвищ.

Знати більше: Восьмий місяць поспіль в "мінусі": Чому в Україні падає промисловість

Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів