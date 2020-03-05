Зеленський викликав Криклія для вирішення конфлікту Крюківського заводу і УЗ

Президент Володимир Зеленський викликав до Полтавської області міністра інфраструктури Владислава Криклія задля вирішення проблеми щодо зриву контракту "Укрзалізниці" з "Крюківським вагонобудівним заводом" на постачання вагонів та дизель-потягів.

Про це повідомляє прес-служба президента.

За словами керівника КВБЗ Володимира Приходька, "Укрзалізниця" звинуватила учасників тендеру на постачання вагонів у картельній змові, а Антимонопольний комітет впродовж півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.

Зеленський відповів, що готовий уже завтра відвідати підприємство разом з міністром інфраструктури Криклієм.

"Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати одразу з моделлю вирішення питання", – зазначив президент.

Нагадуємо:

Як повідомлялося раніше, в липні 2019 Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) подав позов до суду проти УЗ на 1,4 млрд грн і стверджує, що УЗ своїми діями доводить завод до банкрутства.

У прес-службі КВБЗ повідомили, що УЗ порушила чотири договори на поставку 54 пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні 2018 року і січні 2019 року, а також не сплатила авансові платежі за договорами.

Крім того, Укрзалізниця не приймає вже готові вагони відповідно до укладених договорів.

Пізніше повідомлялося, що Укрзалізниця підготує і передасть до Антимонопольного комітету документи, пов'язані з тендером на придбання вагонів на суму понад 1,5 млрд грн

Економічна правда