Рада ЄС схвалила стратегію зі скорочення викидів парникових газів

Рада ЄС ухвалила довгострокову стратегію розвитку з урахуванням зниження рівня викидів парникових газів від імені блоку і його держав-членів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як повідомили в Раді ЄС, тепер ця інформація буде направлена в Рамкову конвенцію організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН), як того вимагає Паризька кліматична угода.

Стратегія ЄС нагадує про повну прихильність блоку і його держав-членів Паризькій угоді і її довгостроковим цілям. Документ посилається на схвалення Європейською радою мети досягнення кліматично нейтрального ЄС до 2050 року.

"Узгоджуючи і здійснюючи амбітні соціальні та економічні перетворення, ЄС і його держави-члени прагнуть надихнути глобальні кліматичні дії і продемонструвати, що перехід до кліматичної нейтральності не тільки необхідний, але і здійсненний і бажаний", - заявили в Раді ЄС.

Окремі держави-члени повинні також підготувати свої власні національні стратегії для представлення РКЗК ООН.

"ЄС настійно закликає всі сторони Паризької угоди представити свої стратегії до 2020 року відповідно до Паризької угоди" - йдеться у повідомленні.

Європейська правда