Маркарова передала Мінфін новому очільнику

Ігор Уманський приступив до виконання обов’язків міністра фінансів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 5 березня ексміністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу міністерства нового очільника Мінфіну.

Верховна Рада прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів 4 березня.

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Нагадуємо:

Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках в команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов`язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

Донедавна Уманський був радником голови правління державного "Укргазбанку".

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля 4 березня.

Виступаючи перед нардепами Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.

Також Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

До цього нардепи вислухали виступ прем’єр-міністра Олексія Гончарука і проголосували за відставку очільника уряду.

Економічна правда