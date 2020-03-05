Чого чекати від наймасштабнішого форуму Бізнес-Концентрат 5.0

10 квітня в Палаці Спорту пройде наймасштабніший форум для підприємців Бізнес-Концентрат 5.0. В рамках форуму запланована 9-ти годинна програма виступів від ТОПових бізнесменів України та ближнього зарубіжжя.

Спікери форуму поділяться своїми історіями успіху та невдач, дадуть практичні знання, розкажуть про тренди та тенденції в світі бізнесу, а також про майбутні перспективні ніші. Але найголовніше, що кожен гість отримає велику порцію натхнення та мотивації.

Цього разу на одній сцені зберуться.

Василь Хмельницький - відомий український інвестор, засновник холдингової компанії UFuture, в яку входять соціальні та бізнес-проекти загальною вартістю $1 млрд. Засновник UNIT.City. Входить до ТОП-50 найбагатших людей України зі статком $ 240 млн.

Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр, Міністр цифровий трансформації. Крім політичної кар'єри, відомий digital фахівець і засновник компанії SMMSTUDIO. Керував digital-напрямком передвиборчої кампанії кандидата в Президенти України Володимира Зеленського.

Вікторія Тігіпко - засновник і керуючий партнер венчурного фонду ТА Ventures, засновник закритого клубу приватних інвесторів iClub і ком'юніті для жінок-керівниць в IT і tech-бізнесі WTECH.

Олег Горохівський - співзасновник monobank першого в Україні мобільного банку. Клієнтам monobank стало вже більше 2 млн клієнтів, і він вважається найбільш швидкозростаючим банком без відділень в світі.

Оскар Хартманн - серійний підприємець, інвестор, філантроп, спортсмен. Засновник більше 10 компаній, капіталізація яких перевищує $ 5 млрд.

Маргулан Сейсембаєв - Казахський підприємець, засновник компанії "Сеймар". Учасник списку Forbes Kazakhstan "50 найвпливовіших бізнесменів-2019".

Олександр Конотопський - засновник і CEO Ajax Systems - найбільш титулованої бездротової системи безпеки в Європі. Компанія продає свою продукцію в більш ніж 70 країн світу і оцінюється в $ 100 млн.

Костянтин Єфименко - підприємець, президент фармацевтичної компанії "Biopharma", голова ради директорів компанії з виробництва гальмівних колодок для вантажних залізничних вагонів "Трібо".

Роман Прокоф'єв - співзасновник Jooble, одного з найбільших сервісів з пошуку роботи в світі. Тільки за 2019 рік Jooble скористалося понад 500 мільйонів людей.

Тимур Турлов - засновник і власник інвестиційної компанії Freedom Holding Corp., з ринковою капіталізацією понад $750 млн. Компанія побудувала мережу з 36 філій по всьому світу, а власний капітал холдингу становить $ 523 млн.

Також гостей форуму чекає активний нетворкінг, подарунки від партнерів, робоча книга, відеозаписи виступів, кава-паузи та вечірка.

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