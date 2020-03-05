Monobank запустив бета-тестування карти для дітей

4 березня в мобільному додатку monobank з'явилася можливість завести дитячу карту – для користувачів до 16 років.

Про це Ain.ua розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Ці карти поки що працюють в беті, щоб протестувати їх, потрібно звернутися в підтримку.

Дитячі карти можуть бути в звичайному чорному кольорі, але доступний і спеціальний жовтий дизайн. У них є: Apple Pay і Google Pay; кешбек до 20% від суми покупки; отримання відсотків на залишок коштів – 10% річних.

"Така карта відрізняється від звичайної тим, що у неї є батьківський контроль. Тобто, батькам доступна виписка, вони можуть встановлювати ліміти на зняття готівки, поповнення карти третіми особами, перекази на інші карти, витрати в кафе, на розваги, онлайн-казино і беттинг", – розповів Гороховський.

Випуск, обслуговування та поповнення карти безкоштовні, доставка фізичної карти за допомогою "Нова пошта" обійдеться в 50 грн; зняття готівки - 0,5%.

Незабаром в monobank обіцяють реліз повноцінної версії продукту.