Всі розділи
Укр / Рус

Monobank запустив бета-тестування карти для дітей

Четвер, 5 березня 2020, 10:45
 

4 березня в мобільному додатку monobank з'явилася можливість завести дитячу карту – для користувачів до 16 років.

Про це Ain.ua розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Ці карти поки що працюють в беті, щоб протестувати їх, потрібно звернутися в підтримку.

Дитячі карти можуть бути в звичайному чорному кольорі, але доступний і спеціальний жовтий дизайн. У них є: Apple Pay і Google Pay; кешбек до 20% від суми покупки; отримання відсотків на залишок коштів – 10% річних.

"Така карта відрізняється від звичайної тим, що у неї є батьківський контроль. Тобто, батькам доступна виписка, вони можуть встановлювати ліміти на зняття готівки, поповнення карти третіми особами, перекази на інші карти, витрати в кафе, на розваги, онлайн-казино і беттинг", – розповів Гороховський.

Випуск, обслуговування та поповнення карти безкоштовні, доставка фізичної карти за допомогою "Нова пошта" обійдеться в 50 грн; зняття готівки - 0,5%.

Незабаром в monobank обіцяють реліз повноцінної версії продукту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Monobank

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британський аналог Monobank — Koto почав випуск карток  2 березня 2020, 20:15
Monobank готує нову функцію спільної оплати 6 листопада 2019, 13:26
Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю" 30 жовтня 2019, 08:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!