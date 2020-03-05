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Україна отримає від США 38 мільйонів доларів на кіберзахист

Четвер, 5 березня 2020, 10:05

За підсумками третього раунду україно-американських кіберконсультацій ухвалили виділення Сполученими Штатами коштів на новий проєкт.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter

Пряма мова Божка: "Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками третього раунду кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної кібербезпеки".

Деталі: США виділять на новий проєкт з кіберзахисту критичної інфраструктури України $38 млн.

Нагадаємо: секретар РНБО Олексій Данілов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки.

Українська правда

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кіберзлочинність хакери США

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