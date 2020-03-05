Україна отримає від США 38 мільйонів доларів на кіберзахист
Четвер, 5 березня 2020, 10:05
За підсумками третього раунду україно-американських кіберконсультацій ухвалили виділення Сполученими Штатами коштів на новий проєкт.
Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter
Пряма мова Божка: "Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками третього раунду кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної кібербезпеки".
Деталі: США виділять на новий проєкт з кіберзахисту критичної інфраструктури України $38 млн.
Нагадаємо: секретар РНБО Олексій Данілов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки.
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