Україна хоче укласти довгостроковий контракт на поставки газу з США
Україна має намір укласти десятирічний або двадцятирічний контракт на поставки великих обсягів природного газу з США через Польщу.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міністр енергетики та захисту навколишнього середовища в уряді Олексія Гончарука Олексій Оржель.
"США зацікавлені зробити портфель таких замовлень. Є спотові ринки, а є справді стратегічні, геополітичні ринки. Думаю, що дуже правильно й адекватно підписати десятирічний або двадцятирічний такий контракт... Для нас - це геополітичний документ і енергетична безпека. Його реалізація планується через інфраструктуру Польщі", - сказав міністр.
Він зазначив, що такий довгостроковий контракт на поставки газу з США зміцнить позиції України на переговорах з Росією.
"Ми зможемо прив'язатися до біржових індикаторів, відповідно, від цього контракту розвиватиметься інфраструктура скрапленого газу. І коли наступного разу ми будемо мати переговори з транзиту, або про інше з Росією, то у нас вже буде альтернативна поставки з країни, яка зараз намагається наростити свою присутність на європейському ринку і взагалі в світі щодо газу", - сказав він.
При цьому міністр не став розкривати подробиці про обсяги закупівлі, зазначивши лише, що вони будуть великими.
Нагадуємо:
Україна в 2019 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, збільшила імпорт природного газу на 34,4%, або на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м.
Імпорт газу в зазначений період здійснювався винятково з Європи.
Зокрема, за 2019 рік було імпортовано 9,15 млрд куб. м газу Словацьким газотранспортним коридором, а також з Польщі та Угорщини - 1,4 млрд куб. м і 3,67 млрд куб. м відповідно.
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