Облгази Фірташа кажуть, що перестали користуватися послугами Оператора ГТС

Оператори ГРМ впродовж останніх місяців купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі. Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба РГК, яка об’єднує облгази, що належать олігарху Дмитру Фірташу.

"Після 20 січня 2020 року Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, що було розповсюджене деякими ЗМІ є маніпуляцією і не відповідає дійсності", - йдеться у заяві компанії.

"З метою зменшення платіжок для побутових споживачів в опалювальний період, Регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку Операторів ГРМ в першому кварталі, та компенсувати її в другому та третьому кварталах, про що Оператор ГТС був заздалегідь проінформований. У зв’язку з цим Оператори ГРМ направили Оператору ГТС пропозиції щодо внесення змін в графік розрахунків за надані послуги балансування з врахуванням рішення, прийнятого Регулятором", - повідомили в пресслужбі.

У РГК заявляють, що затверджені регулятором наприкінці грудня тарифи на доставку газу не покривають повної собівартості послуги.

"Задля уникнення касових розривів в майбутньому та запобігання створення ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівня", - заявили в РГК.

Нагадуємо:

Оператор ГТС повідомив, що в січні 2020 року учасники ринку створили значні небаланси в системі – відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу та не компенсували їхню вартість.

Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК.

Економічна правда